Queste foto sono state scattate questa mattina all’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta.

«E sono l’immagine più eloquente della inciviltà con cui combattiamo purtroppo ogni giorno – spiega Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt -. Le tastiere dei montalettighe n.5 e 6 sono state sradicate dal muro al piano -2».

«Mi chiedo perché, mi chiedo quale mai possa essere il senso di rovinare un bene comune come l’ospedale, un bene che appartiene a tutti. Li sistemeremo presto, come sempre, e lo faremo per tutti, per gli operatori, per i pazienti e per i cittadini onesti».