A pochi giorni dalla chiusura di questa campagna elettorale, per le elezioni regionali principalmente, ma anche per il referendum costituzionale, il M5S ha incontrato il Viceministro all’Interno, Vito Crimi, nonché attuale capo politico del Movimento, ieri pomeriggio in un bar nel centro di Barletta.

A fare gli onori di casa, il Senatore barlettano, Ruggiero Quarto, e i consiglieri comunali pentastellati. Gli interventi del viceministro e di Quarto si sono soffermati principalmente sulla campagna referendaria, ovviamente promuovendo il Sì al “taglio dei parlamentari”. Obiettivo del programma elettorale del M5S, cui secondo i sondaggi si potrebbe apporre un’altra spunta di “obiettivo raggiunto”. Il taglio sarebbe, secondo il senatore, un traguardo verso cui si sono indirizzati i diversi tentativi degli ultimi decenni. Dell’esito positivo, senza dubbio, gioverebbero le principali forze di Governo, ma di cui certamente occorrerebbe un’attenta riflessione come per tutti i quesiti referendari.

Non è mancato il sostegno alla candidatura pugliese, come governatrice ad Antonella Laricchia, in particolare attraverso la candidatura al Consiglio Regionale per la BAT di Stefania Doronzo; la stessa continua fortemente a battersi per l’istituzione della figura del “disability manager” nelle Pubbliche Amministrazioni.