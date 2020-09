Una piantagione composta da un centinaio di piante di marijuana è stata scoperta e sequestrata nei giorni scorsi a Barletta dagli agenti della Polizia di Stato che al termine dell’operazione hanno tratto in arresto 3 barlettani.

I poliziotti, dopo un’attenta attività investigativa, sono intervenuti in località “Callano” dove all’interno di un vigneto hanno scoperto l’illecita coltivazione grazie al rumore di una motopompa per l’irrigazione. Individuata la pompa, gli agenti hanno circondato la zona e una volta giunti all’interno della piantagione hanno bloccato i 3 soggetti che erano in procinto di darsi alla fuga.

Ben nascosta all’interno del vigneto, è stata scoperta una piantagione composta da un centinaio di piante di marjuana alte circa 2 metri. Individuate anche numerose piante in fase di essiccazione e infiorescenze di marijuana già essiccate, alcune adagiate su un telo ed altre custodite in un cartone per scarpe. In totale sono stati sequestrati 310 kg di sostanza stupefacente pronti per essere immessi nel mercato illegale della droga. Durante la perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata anche una pistola con matricola abrasa.

La piantagione di marijuana è stata estirpata ed i campioni prelevati sono stati inviati presso i laboratori della Polizia Scientifica di Bari. I tre soggetti arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Trani.