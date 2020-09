Il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per il 30 settembre 2020 con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione.

Ordine del giorno

Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022 e assestamento generale ex art. 175, comma 8 e art.193 TUE; Regolamento generale delle entrate tributarie – Approvazione; Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione; Imposta Municipale propria (IMU) Approvazione aliquote anno 2020; Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione; Tariffe tassa sui rifiuti – TARI 2020 – approvazione; Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di Appello Sezione penale del 28.05.2018 – Quinta parte servizio autonomo contenzioso e legalita’; Ratifica della delibera di G.C. n.134 del 03/08/2020; Ratifica della delibera di variazione urgente 138 del 03/08/2020.

Il Consiglio Comunale è, inoltre, convocato, sempre presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per il 2 ottobre 2020 con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione per osservare il seguente ordine del giorno: