Ore buie quelle della scorsa notte in via Sant’Andrea a Barletta, dove si è consumato l’ennesimo crimine di violenza. Ad essere protagonisti di questa vicenda di cronaca nera 3 ragazzi sui 25 anni. I giovani erano intenti a passeggiare nel centro storico, intorno all’una di notte, quando un mucchio di minorenni (almeno 20) li ha aggrediti, con pugni e calci su viso e genitali. Il movente? Forse qualche occhiata di troppo, equivocata e malintesa, che è stata la miccia di una tale aggressività. Ferite gravemente due delle vittime. Entrambi i ragazzi sono attualmente ricoverati a Bari e uno dei due è in attesa di intervento chirurgico. Intervenuta tempestivamente sul posto la Polizia, le cui indagini sono ancora in corso. Gli avvenimenti di questi ultimi mesi, che hanno macchiato indelebilmente (non solo) l’Italia, dovrebbero servire come monito per fare in modo che certe angherie non si verifichino più. La divulgazione di questo concetto sembra avere però vita difficile.