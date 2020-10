Addio a monetine e parcometri. Per chi sosta sulle strisce blu nel comune di Barletta è da oggi disponibile un’applicazione scaricabile su ogni cellulare per il pagamento rapido del parcheggio. Si chiama Easy Park: è attiva in circa duemila città nel mondo e si propone come l’alternativa più comoda e sicura ai vecchi sistemi di fruizione della sosta. Con vantaggi innegabili per chi deciderà di utilizzarla, hanno spiegato questa mattina, nella sala giunta del Comune, durante la presentazione della app

Il pagamento tramite Easy Park sarà maggiorato di una commissione pari a 29 centesimi. L’applicazione, è stato spiegato, permetterà anche l’acquisto degli abbonamenti ai costi definiti dal Comune. Gli ausiliari del traffico potranno verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.