Nell’ambito dei servizi programmati per il controllo della normativa emessa per contrastare la propagazione della pandemia da Covid -19, nella serata di venerdì scorso, 2 ottobre, sono state elevate 15 sanzioni per inosservanza dell’obbligo di utilizzo di idonea protezione delle vie respiratorie (uso della mascherina), in un servizio congiunto degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza con personale del Comando di Polizia Locale.

Gran parte di tali sanzioni sono state elevate a carico di persone che sostavano senza indossare la mascherina in luoghi e spazi aperti al pubblico. Via Cialdini, Piazza Castello, Via Fieramosca le zone interessate dai controlli. Tra i trasgressori sanzionati vi sono anche dei minorenni.

A tutti i contravventori è stata elevata la sanzione prevista dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020 che prevede il pagamento di una somma da €. 400,00 ad €. 3.000,00. Si ribadisce ancora l’invito a osservare rigorosamente le norme in vigore e, in particolare, quelle relative al divieto di assembramento e all’obbligo di utilizzo di mascherina qualora sia previsto (luoghi chiusi accessibili al pubblico, aree individuate con apposita ordinanza sindacale).