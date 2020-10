L’azienda Bar.S.A. S.p.a e l’amministrazione comunale di Barletta informano la cittadinanza che sarà possibile ritirare la propria fornitura delle buste per la raccolta differenziata entro e non oltre il 16 ottobre 2020 compreso, presso il Centro di raccolta del Parco degli Ulivi sito in via degli Ulivi ad angolo con via dei Salici.

A seguito di questa data il servizio, che si riferisce alla fornitura di buste per l’anno 2020, non sarà disponibile in quanto si procederà a inventario e approvvigionamento al fine di predisporre la fornitura relativa all’anno 2021. Le tempistiche saranno prontamente comunicate alla cittadinanza.

Per una migliore organizzazione interna si precisa che sarà possibile ritirare le buste per la raccolta differenziata, presso l’Ecocentro Parco degli Ulivi, esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

Inalterati gli orari destinati al conferimento rifiuti, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ed il Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.