Sabato 10 ottobre 2020, a Margherita di Savoia, nella Parrocchia Beata Maria Vergine Ausiliatrice, alle ore 19.00, durante una solenne celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, avrà luogo il rito di “immissione canonica” di Don Gennaro Dicorato nell’ufficio di Parroco di detta parrocchia, succedendo a Don Luigi Ciprelli

PROFILO BIOGRAFICO DI DON GENNARO DICORATO

Il sacerdote è nato a Barletta il 15 febbraio 1974. Ha visto affiorare la vocazione al sacerdozio nella Parrocchia S. Benedetto in Barletta. E’ stato alunno del Seminario Diocesano Arcivescovile “Don Pasquale Uva” di Bisceglie dal 1992 al 1994; successivamente ha frequentato l’Anno Propedeutico presso il Centro E.R.A. dei Padri Rogazionisti (European Rogationist Association) in Assisi dal 1995 al 1996. Ha effettuato gli studi filosofici e teologici nel Pontificio Seminario Regionale “S. Pio X” di Chieti dal 1996 al 2002. E’ stato ordinato diacono a Trani il 4 aprile 2002 e il 26 ottobre 2002 è stato ordinato presbitero.

Ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia presso l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano – Chieti; è Licenziando in Sacra Teologia con specializzazione in mariologia presso la Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”- Roma.

Principali servizi ministeriali espletati:

• Vicario parrocchiale della parrocchia Buon Pastore in Barletta dal 27 ottobre 2002 al 31 gennaio 2007

• Assistente pastorale giovanile della città di Barletta dal 2002 al 2005

• Docente di Religione in Barletta per l’anno scolastico 2002/2003 e 2003/2004

• Responsabile della pastorale giovanile a Barletta dal 2002 al 2006

• Cappellano presso il presidio ospedaliero di Barletta dal 1 ottobre 2004 al 30 settembre 2006

• Assistente Acli di Barletta dal 2005 al 2006

• Amministratore parrocchiale della parrocchia S. Maria degli Angeli in Barletta dal 1 febbraio 2007 al 31 agosto 2008

• Educatore presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta per l’Anno Accademico 2010/2011 e 2011/2012

• Vicario parrocchiale della Parrocchia “SS. Trinità” in Barletta dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013

• Addetto Ufficio Curia Barletta dall’11 luglio 2012

• Parroco della Parrocchia “S. Agostino” in Barletta dal 1 luglio 2013 al 31 agosto 2019

• Ripresa degli studi per la licenza-laurea in Mariologia a Roma per l’anno accademico 2019-2020

• Dal 1 ottobre 2020 nominato parroco della Parrocchia Beata Maria Vergine Ausiliatrice in Margherita di Savoia.