Un progetto nuovo di zecca, ambizioso e che nasce dalla passione comune dei suoi protagonisti verso una disciplina tra le più praticate dagli italiani.

Stiamo parlando di “Solo Futsal”, nuovo programma dedicato esclusivamente al calcio a 5 pugliese che andrà in onda in diretta alle ore 15 su Telesveva (canale 17 del digitale terrestre) tutti i martedì a partire dal 20 ottobre. Nato dal lavoro comune delle redazioni di Puglia5 e News24.city, in collaborazione con Telesveva, “Solo Futsal” sarà un concentrato di risultati, classifiche, notizie e valutazioni con ospiti in studio ed in collegamento, facendo riferimento alle compagini pugliesi dei campionati nazionali maschili e femminili, senza dimenticare la categorie regionali.

Immagini, gol ed azioni spettacolari non mancheranno per informare tutti gli amanti del futsal su quanto accaduto nel weekend. A condurre il programma ci sarà Gianluca Valente con il supporto di Davide Menolascina e Antonio Porro. Regia affidata a Davide Del Mastro.

Raccontare una disciplina affascinante e spettacolare, dando spazio alle realtà della nostra regione, è la mission di “Solo Futsal”. Farlo con professionalità, obiettività e leggerezza saranno le linee guida di un percorso comune che ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso per tanti appassionati. Oltre che in diretta televisiva su Telesveva, “Solo Futsal” potrà essere seguito in diretta streaming sulle pagine Facebook di Telesveva, Puglia5 e del circuito News24.city.