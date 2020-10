Ottima prova per Paola Piazzolla ai campionati europei senior di canottaggio, che si concluderanno oggi in Polonia. La 23enne campionessa barlettana ha tagliato il traguardo sul lago di Poznan in terza posizione nel singolo pesi leggeri femminile. Meglio della quattro volte campionessa mondiale del quattro di coppia pesi leggeri, tra under 23 e senior, hanno fatto soltanto le imbarcazioni di Olanda e Svizzera. #barletta #sport