L’ultimo DPCM del Presidente Conte ha imposto la chiusura per Bar, Pizzerie e Ristoranti alle ore 24.00 e probabilmente un altro DPCM in fase di emanazione tra domani e lunedì la anticiperà alle ore 22:00 (speriamo di no).

Questa costrizione d’orario per i colleghi del settore ristorazione induce le attività commerciali dello Shopping cittadino ad una riflessione importante sull’orario serale di chiusura dei negozi.

Nella situazione attuale e per andare incontro alle esigenze della categoria della ristorazione e bar, la nostra Associazione ha suggerito ai propri iscritti – a titolo sperimentale nel periodo di operatività dell’attuale DPCM – ad osservare un orario serale con apertura alle 16:30 e chiusura alle 20:30, fermo restando l’orario mattutino 9:00/13:00.

Questa modifica dell’orario serale dei nostri negozi noi auspichiamo possa innescare un duplice effetto:

– miglioramento della qualità di vita dei titolari dei negozi e di quella dei loro dipendenti e, cosa da non sottovalutare, rendere possibili momenti di convivialità nel rispetto assoluto delle norme;

– il mantenimento di un circolo virtuoso dell’economia locale che salvaguardando le attività commerciali possa avere un effetto benefico anche su quelle della ristorazione.

Nella speranza di incontrare da parte di tutti i commercianti di Barletta la condivisione di questa iniziativa (che comunque non è vincolante per nessuno) e con l’augurio che i consumatori la recepiscano e l’accolgano benevolmente, ricordiamo quindi che da lunedì 19 ottobre l’orario di apertura serale dei negozi di Barletta sarà il seguente: dalle ore 16:30 alle ore 20:30.