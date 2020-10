Si informa la cittadinanza che è assolutamente necessario, per coloro che intendano usufruire del servizio di refezione scolastica e ancora non lo abbiano fatto, iscrivere i propri figli, collegandosi al sito istituzionale del comune di Barletta (tutte le info al link

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi20/200928_refsco_avv_pub.html ). Nonostante, infatti, il termine del 15 ottobre per le iscrizioni sia ormai trascorso, è essenziale che il dato e il numero dei bambini iscritti e, dunque, dei pasti da somministrare, sia noto, in modo da evitare disservizi e che i bambini restino senza pasto.

Si pregano, pertanto, i signori genitori che non lo abbiano ancora fatto a procedere con le iscrizioni. Si ribadisce ancora una volta che l’Amministrazione comunale offrirà pieno e concreto sostegno alle famiglie nel pagamento del ticket dei buoni mensa. Gli utenti del servizio di refezione scolastica, ovvero le famiglie, una volta effettuata l’iscrizione al servizio, vedranno il proprio “borsellino elettronico” rimpinguato della somma di 40 euro per il primo figlio e di 20 euro per ciascun altro figlio. Si tratta di una integrazione una tantum che consentirà, in maniera proporzionale all’Isee corrente, di supportare le famiglie nel pagamento dei ticket per la mensa scolastica.