La seconda ondata epidemica sta investendo in maniera preoccupante la provincia di Bari ma non mancano i segnali di allarme anche nella Bat, dove negli ultimi due mesi sono stati accertati 700 casi di coronavirus. Tra settembre ed ottobre ben 302 cittadini di Andria si sono ammalati di covid, 200 dei quali restano attualmente positivi. A Barletta sono invece 137 le persone colpite dal coronavirus dalla fine dell’estate ad oggi, di cui circa 90 ancora positive. Più contenuta la situazione a Trani, dove le 24 guarigioni registratesi nell’ultimo mese hanno fatto scendere a 34 gli attualmente positivi, di cui 3 ricoverati in ospedale. Bisceglie rimane dunque il terzo comune più colpito dall’emergenza sanitaria nella Bat: il sindaco Angarano ha chiarito ieri che le persone ancora contagiate sono 51 dopo ben 48 guarigioni.

Tra i comuni più piccoli spicca la situazione di Minervino Murge: il sindaco Lalla Mancini ha spiegato in un videomessaggio pubblicato sul web che al momento sono 27 i suoi concittadini contagiati, tra adulti e bambini, e 16 i quarantenati. In tutte le altre città i dati sono meno preoccupanti. A Canosa gli ultimi casi accertati al liceo Fermi, chiuso per sanificazione, dovrebbero aver fatto salire a 14 il numero degli attualmente positivi. A Spinazzola c’è anche padre Gianni Strafella tra gli 11 contagiati dal virus: nel piccolo comune murgiano non sono mancate le preoccupazioni per i tanti fedeli che hanno partecipato alle Prime Comunioni nel Santuario Maria SS. del Bosco. Il sindaco Patruno e il Dipartimento di Prevenzione della Asl hanno assicurato che la situazione è monitorata e non desta preoccupazione. Sia a San Ferdinando di Puglia che a Margherita di Savoia i positivi al covid sono 5. Con il progressivo aumento delle guarigioni è invece sceso a 4 il numero dei trinitapolesi ancora alle prese con il virus. Il quadro complessivo dei contagi nella Bat desta quindi qualche preoccupazione solo nei due comuni capoluogo più popolosi. Ben diversa è la situazione nel barese dove nel solo capoluogo si è superata la soglia dei 700 contagi. Seguono la città di Altamura con 309 positivi, Toritto con 120, Modugno con 86; Molfetta e Corato leggermente più dietro, rispettivamente con 67 e 52 casi di coronavirus ancora aperti.