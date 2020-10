Tutto a data da destinarsi. Il commissario straordinario dell’Arpal Puglia ha deciso di rinviare le prove preselettive dei concorsi a tempo determinato e indeterminato che si sarebbero dovuto espletare tra la fine di ottobre e la metà di novembre.

L’Arpal Puglia, si legge in una comunicazione a firma di Cassano, visto “l’aumento significativo dei contagi negli ultimi giorni in Italia ha ritenuto in via precauzionale di rinviare le prove preselettive per l’assunzione di 181 dipendenti a tempo determinato e 948 a tempo indeterminato”.

Erano previsti spostamenti di quasi 60mila persone.

Da alcuni giorni diversi candidati si stavano ponendo esattamente questo problema, troppa gente mobilitata da diverse Regioni, tra cui anche la Campania. Oltre alle tante persone che in quarantena o in isolamento non si sarebbero potute recare a sostenere le prove.