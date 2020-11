Sono 117 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nella sesta provincia pugliese. Si registra anche un nuovo decesso. Numeri che portano i casi di positività nella BAT da inizio pandemia ad oltre 2300 casi confermati. Secondo la mappa contenuta nel bollettino epidemiologico odierno della Regione Puglia, la sesta provincia pugliese si appresta a diventare nella totalità rossa e cioè in ogni comune ci sono più di 51 casi. Restano ancora al di sotto di questa soglia le città di Spinazzola con 24 attualmente positivi, San Ferdinando ferma a 21 e Margherita di Savoia dove oggi c’è stato l’annuncio di nuovi casi che portano il conto a 29. Resta Andria la città più colpita in questa seconda ondata mentre domani la sezione Lavoro del Tribunale di Trani sarà chiusa con sospensione delle attività disposta dal Presidente Antonio De Luce a causa dell’accertata positività al Covid-19 di alcuni cancellieri. Test rapidi a tappeto per tutto il personale della sezione Lavoro. Chiusi per tre giorni anche gli uffici della Provincia BAT a Barletta a causa della positività riscontrata di un dipendente.