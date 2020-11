Brutta avventura per un autotrasportatore che, mercoledi’ sera, e’ stato costretto a fermarsi sulla statale 16 all’altezza di Margherita di Savoia (Bat), dopo che il suo tir e’ stato affiancato da una Fiat Bravo con a bordo quattro persone armate di fucile. I quattro indossavano abiti scuri e avevano il volto coperto da passamontagna. Subito dopo aver costretto il mezzo a fermarsi, hanno fatto scendere l’autista, poi lo hanno legato con delle fascette in plastica e lo hanno fatto salire a bordo della loro auto, mentre uno di loro si e’ messo alla guida del tir che trasportava giocattoli ed addobbi natalizi. L’autotrasportatore e’ stato rilasciato, dopo mezz’ora, sulla provinciale 3 Barletta-Canosa di Puglia, a pochi chilometri dal casello autostradale; di qui l’uomo ha raggiunto il casellante che ha dato l’allarme, facendo intervenire la polizia stradale. Le pattuglie della Polstrada di Trani e di Bari hanno cominciato la ricerca dei rapinatori, che sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva: in un capannone a Canosa, e’ stato infatti ritrovato il tir con tutta la merce a bordo, poi restituita al proprietario. Le indagini continuano per individuare i rapinatori.