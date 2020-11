Nei giorni scorsi il personale di Bar.S.A. è stato impegnato nell’attività di rimozione del canneto selvatico che occupava un’area nelle vicinanze della costa di Barletta su via Regina Elena. La vegetazione oscurava in parte la visuale della litoranea di Levante.

«Con questo intervento – riferisce l’amministratore di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci – abbiamo contribuito con un piccolo intervento a donare un miglioramento nel decoro della nostra bellissima litoranea. Sebbene siano attività di ordinaria amministrazione nella gestione del verde e nella pulizia cittadina – conclude Cianci – anche in momenti complessi come quello che stiamo vivendo non dobbiamo mai trascurare la bellezza della nostra città, nell’attesa di tornare ad apprezzare in tranquillità la nostra città, anche per i turisti e forestieri».