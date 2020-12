“Oggi, nel giorno della Vigilia, come da tradizione, a mensa in Via Cialdini serviremo ai nostri Ospiti tra gli altri secondi la salsiccia con il sugo, che accompagnerà il primo, lo spaghetto”. Lo spiega la Caritas Barletta attraverso i propri canali social, sottolineando un impegno che non manca anche in un anno molto complicato per tutti.

“Gli altri anni, sempre per mantenere viva la tradizione, distribuivamo le frittelle fatte al momento, purtroppo quest’anno il covid-19 e il ridotto numero delle volontarie non ce lo consentirà, allora abbiamo pensato di lanciare ‘Offri l’eccedenza delle tue frittelle alla mensa Caritas Barletta di Via Cialdini n.62’ con lo slogan “Noi le riscaldaremo per Voi e le doneremo”.