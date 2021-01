«Carissimi, in occasione della celebrazione del XXII° anniversario d’istituzione della parrocchia, avvenuta il 3 ottobre 1998, abbiamo aperto un cammino triennale di preparazione al Giubileo Parrocchiale per il 25° anniversario d’Istituzione della nostra parrocchia che sarà celebrato nel 2023. Vivremo questo percorso in sintonia con gli orientamenti che l’Arcivescovo, Leonardo D’Ascenzo, ha consegnato alla diocesi per il prossimo triennio: “Una Chiesa che ha il sapore della casa, una casa che ha il profumo della Chiesa”. Per l’occasione il Consiglio Pastorale e il Gruppo Cultura parrocchiale hanno indetto un concorso pubblico per la selezione di un logo per il Giubileo». A scrivere sono Don Rino Mastrodomenico e Don Ruggiero Fiore, rispettivamente parroco e vicario parrocchiale della Parrocchia San Giovanni Apostolo in Barletta, in una comunicazione alla comunità ecclesiale.

Il concorso, denominato “Un logo per il Giubileo parrocchiale”, si prefigge di selezionare il logo “che identifichi il Giubileo nella sua immagine pubblica. La partecipazione al concorso, individuale o di gruppo, è pubblica” (dal bando, https://sites.google.com/view/san-giovanni-apostolo-barletta/laquila/archivio-2020/un-logo-per-il-giubileo-parrocchiale). Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 31 gennaio 2021. Sarà premiato il lavoro primo classificato; al vincitore verrà consegnato un premio di euro 250.