Nella seduta odierna in maniera compatta e prescindendo dai diversi credo ed appartenenze partitiche, abbiamo approvato la mozione urgente proposta dall’Ufficio di Presidenza, firmata e condivisa da tutti i capigruppo, sulla localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scorie nucleari.

Sono soddisfatto, riferisce Giuseppe Tupputi, consigliere del gruppo ‘Con’ di aver assistito ad una unanimità di intenti da parte dell’intera Assise regionale che ha così manifestato la assoluta e profonda contrarietà al nulla osta del Governo, attraverso cui la SOGIN (società pubblica di gestione del nucleare, incaricata allo smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi), si attiverebbe per lo stoccaggio in 70 comuni italiani, individuando in Puglia i territori di Gravina di Puglia (Ba), Laterza (Ta) e Altamura (Ba).

Il nostro ruolo di amministratori – conclude il consigliere Tupputi – ci impone il dovere di parlare ed agire in nome dell’intera popolazione pugliese ed è per questo che come gruppo CON, non permetteremo di veder calpestati diritti fondamentali come quello alla salute del territorio e di chi lo abita. Punto essenziale che suggella la ferma determinazione ad un NO corale e incontrovertibile di cui il governo centrale non potrà non tener conto.