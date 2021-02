«Lo abbiamo temuto molto e purtroppo si è verificato. Le aiuole e lo stagno biologico hanno subito dei furti e dei danneggiamenti, oltre alle molte deiezioni canine che non vengono raccolte». L’Ambulatorio popolare di Barletta torna a denunciare gli atti di inciviltà a danno di piazza Plebiscito e della dedizione con cui i volontari hanno stanno curando la zona verde da loro adottata.

«I furti – prosegue – hanno riguardato i bulbi e le piante galleggianti che con tanti sacrifici avevamo comprato e con tanta fatica avevamo messo a dimora i primi nelle aiuole e le seconde nello stagno biologico che stiamo cercando di creare all’interno della vasca da cui si innalza la colonna dei macigni che sostiene la statua della Madonna, vasca in cui quelle piante avevano un importante ruolo di fitodepurazione.

I danneggiamenti riguardano gli altri bulbi, che stanno germogliando, e le altre piante che vengono calpestate da persone e cani, le cui deiezioni, come detto, molto spesso non vengono nemmeno raccolte. Non vi nascondiamo la nostra amarezza che non ci impedirà di andare comunque avanti sorretti dalla tanta bellissima solidarietà di quelle moltissime persone che immediatamente dopo aver avuto notizia di questi fatti ci hanno confortato con la loro presenza, con le loro parole e con la disponibilità ad acquistare altri bulbi, piante e fiori da poter piantare nelle aree verdi della Piazza.

Sulla base dei consigli fornitici dall’agronomo dott. Giacomo Corcella, che ci sta seguendo nella gestione e manutenzione di queste aree e che non finiremo mai di ringraziare, l’indicazione per tutti coloro che volessero acquistarli è verso quei bulbi con fioritura estiva come: gladioli, gigli e dalie in modo tale da continuare la fioritura primaverile di quei bulbi che abbiamo già piantato (tulipani, narcisi, giacinti, iris e campanule).

Successivamente all’acquisto si potrebbero consegnare presso la nostra sede in Piazza Plebiscito n. 16 oppure, e questo ci piacerebbe molto di più, fissare un appuntamento, chiamando il nostro centralino ai numeri che seguono, per metterli a dimora insieme, nelle aiuole.

Possono essere donate anche piante acquatiche per lo stagno biologico (come ninfee, fior di loto, piante ossigenanti, piante galleggianti, piante palustri e piante per fitodepurazione) e altre piante ancora tra cui rampicanti come edera, bouganville, gelsomini, viti canadesi, e poi gerani e piante grasse senza spine.

Il nostro centralino popolare è contattabile ai seguenti numeri telefonici dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 21:00:

– 327 7340298

– 347 6569576

– 349 8239695

– 320 3865288

– 320 8206839

– 320 8581777

– 333 9500379

– 338 7377937

Grazie a tutti e tutte coloro che vorranno aiutarci. Aiutiamoci a rendere la nostra comunità migliore di quella che è. Nessuno resti indietro, nulla rimanga come prima».