Giro di boa per il porto di Barletta, scenario della recente demolizione dei silos granari ed oggi terreno fertile per la nascita del capannone in concessione alla Lopizzo srl. Nel 2021 si realizza un progetto lungo dieci anni che vede la luce in un momento di crisi, nonostante la farraginosa macchina burocratica, grazie agli sforzi ed alla perseveranza dell’azienda concessionaria e del progettista e direttore dei lavori, l’ingegner Cristian Andrea Piazzolla.

l capannone in questione (ex Italsilos) nato nel 1974 e rimasto abbandonato per decenni è stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico portati a compimento dall’impresa edile Lionetti sas. Il concessionario si propone di valorizzare uno stabile fino a ieri diroccato e mira ad arricchire i servizi che storicamente la famiglia Lopizzo offre nel settore. Ne viene fuori un ventaglio di opportunità per tutti gli operatori economici che guardano con interesse ai mercati esteri, quali: deposito doganale, deposito iva, consulenza e formazione, tutti improntati alla “tag line” della Lopizzo srl: “soluzioni doganali su misura”. Il core business dell’azienda consiste infatti in un’assistenza “sartoriale”, volta a dotare le imprese orientate all’estero degli strumenti e della consapevolezza adeguati per affrontare le sfide offerte dal commercio internazionale.