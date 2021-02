All’interno dell’ex stazione della teleferica del sale, lungo la Litoranea di Ponente di Barletta, è stato ritrovato questo pomeriggio il cadavere di un uomo di circa 50 anni.Il ritrovamento sarebbe avvenuto da parte di un cittadino straniero; se ne stanno occupando i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Da una prima ricostruzione dei militari l’uomo, senza fissa dimora, presumibilmente un marocchino di mezza età, viveva nell’ex complesso industriale. I connazionali che hanno allertato i soccorsi, al momento, sono stati condotti in caserma per essere ascoltati e per provare a identificare il cadavere, su cui non sono stati trovati documenti. Il medico legale incaricato della Asl Bt ha effettuato una perizia esterna sul corpo e la procura di Trani ha disposto accertamenti sul caso, oltre che l’autopsia.