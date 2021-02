Il Settore comunale Attività Produttive informa che la Camera di Commercio di Bari ha pubblicato il bando per il sostegno alle imprese dei comuni, fra cui c’è anche Barletta, interessati dall’Ordinanza della Regione Puglia n.448 del 07/12/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid).

Tale bando, inerente la gestione delle misure a sostegno delle attività economiche, per offrire un ristoro a fronte delle restrizioni imposte per contrastare l’epidemia da Covid – 19, è pubblicato all’Albo camerale on line e sul sito internet della Camera di Commercio di Bari, www.ba.camcom.it, nella sezione “Bandi per il Sostegno alle Imprese”, e fissa la data di presentazione delle domande da oggi, martedì 16 febbraio alle ore 14 di lunedì 1 marzo 2021.