La sua Lolita Lobosco non aveva lasciato indifferente un lettore particolare come Luca Zingaretti pronto a produrre per RAI fiction le indagini della vivace protagonista nata dalla penna della scrittrice barese Gabriella Genisi.

E proprio l’autrice a Barletta al Lido I Ribelli, ospite della rassegna “D’Autore D’Estate 2020 – Il Cinema tra Sabbia e Stelle” organizzata dalla Multisala Paolillo, aveva anticipato lo scorso agosto alcune interessanti curiosità legate alla trasposizione in TV dei suoi romanzi.

Presentando il suo ultimo lavoro “I quattro cantoni”, altra opera articolata intorno alla figura della mitica Lolita Lobosco, Gabriella Genisi aveva parlato delle riprese della fiction raccontando il suo colloquio con Luca Zingaretti che leggendo i suoi libri aveva apprezzato i suoi “gialli” ironici e la sua protagonista Lolita. Alla splendida Luisa Ranieri il compito di costruire quel personaggio così affascinante. Un vicequestore che svolge il suo lavoro nel commissariato di polizia a Bari, sua città natale, dopo il trasferimento da Legnano. Con Luisa Ranieri sul set, fra i numerosi attori, anche la brava e simpatica Lunetta Savino eccellenza della nostra Puglia.



Durante la conversazione, curata da Fulvio Frezza de “I Presidi del Libro”, la Genisi aveva ben delineato le caratteristiche di Lolita Lobosco, sensuale donna del Sud che con i suoi tacchi alti, si afferma in un ambiente squisitamente maschile combattendo, i soliti pregiudizi, tra giustizia e investigazioni. In quella Lolita c’è sicuramente la frizzante energia della sua autrice, amante dei gialli, dei libri di Camilleri, dei personaggi ricchi di personalità.

I colori della litoranea di Ponente e il calore del pubblico avevano creato a Barletta una perfetta combinazione per rendere ancora più genuino il dialogo con Gabriella Genisi. L’autrice, sollecitata dagli interrogativi dei suoi lettori, si era dichiarata orgogliosa per l’adattamento dei suoi racconti in TV affidati alla regia di Luca Miniero. Le riprese, da luglio a novembre, sono state girate a Bari, Monopoli, Fasano, Polignano a Mare e Putignano con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

I quattro episodi sono tratti dai romanzi: “La circonferenza delle arance”, “Solo per i miei occhi”, “Spaghetti all’assassina”, “Gioco pericoloso”. Domenica 21 febbraio il debutto della serie su RAI 1. “Non mancano le spruzzate di rosa” scrive Miniero nelle note di regia. “Tutte le componenti del racconto si pongono al servizio di questo dipinto ironico della realtà meridionale per rispettarne l’anima variopinta. Perché il sud è proprio come Lolita, 999 colori più uno: il giallo”. Una gran bella soddisfazione per la nostra Gabriella Genisi e la sua Lolita Lobosco!