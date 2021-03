Sono iniziati questa mattina, presso il Cimitero comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e il rifacimento delle guaine di copertura dei lastrici solari dei loculi e degli ossari, nelle sezioni cimiteriali numeri 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 37 – 38 – 40, per una superficie totale di interventi pari a 4.000 metri quadrati.

I lavori, che rientrano nel Programma triennale delle opere pubbliche, su un progetto del settore Manutenzioni del Comune di Barletta, sono eseguiti dalla ditta Imcore di Andria. Per essi è stato stimato un quadro economico di 160.000 euro e dureranno 60 giorni.

“Prosegue l’impegno di questa Amministrazione comunale nel cantierizzare opere pubbliche utili per la città e che danno lavoro e producono economia. Per quanto riguarda il Cimitero, questo è solo il primo degli interventi previsti – hanno detto il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore alle Manutenzioni Lucia Ricatti – al fine di rendere il dovuto decoro a quel luogo e, soprattutto, la necessaria sicurezza per i visitatori”.

A seguire, infatti, sono previsti:

– il risanamento conservativo e la messa in sicurezza dei rivestimenti lapidei dei colombari mediante imperneazione, ovvero la fissazione degli stessi mediante dei perni;

– la costruzione di 900 loculi;

– la realizzazione di un blocco di 240 nuovi ossari.