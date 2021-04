Venerdì 2 aprile 2021 si celebra la giornata della consapevolezza sull’autismo, (“World Autism Awareness Day”).

Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, intende richiamare l’attenzione collettiva sui diritti delle persone colpite da sindrome dello spettro autistico e palesare le difficoltà che tante famiglie devono, per tale motivo, quotidianamente affrontare.

All’imbrunire di venerdì prossimo, il Castello di Barletta sarà illuminato di blu per la ricorrenza, sensibilizzando la cittadinanza sulla tematica e trasmettendo, idealmente, la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale.

L’emergenza sanitaria in corso, infatti, non deve distogliere l’attenzione delle istituzioni e della comunità sulla patologia. La livrea colorata del Castello, monumento di significativa rilevanza del patrimonio storico cittadino, corrisponderà a un segnale di speranza nel futuro e di fiducia nei confronti della ricerca scientifica. La ricorrenza del 2 aprile deve altresì rappresentare l’auspicabile invito alla conoscenza più approfondita di questa complessa disabilità, in prospettiva di nuovi percorsi a carattere socialmente inclusivo per sostenere chi ne è affetto.