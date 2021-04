Domani arrivano a Barletta i furgoni SDA, corriere espresso di Poste Italiane, per la consegna di 3.000 dosi di vaccini Moderna. Nelle prime ore di domani mattina, 2 aprile, infatti, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini Moderna per concludere il loro viaggio intorno alle 09.30 raggiungendo per la consegna la destinazione finale all’Ospedale Dimiccoli. Stessa operazione il giorno dopo, 3 Aprile, sempre alle 09.30, per la consegna di 8.500 vaccini Astrazeneca.