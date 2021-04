In un periodo piuttosto difficile per i musei, gli artisti e per gli appassionati di arte, la giunta barlettana approva la concessione temporanea di due opere del pittore Giuseppe De Nittis a un museo di Bruxelles dal 15 ottobre 2021 al 13 febbraio 2022.

Si tratta del Musée Royaux des Beaux-arts, che ospiterà il festival Europalia, un festival europeo della durata di quattro mesi che si svolge ogni due anni nella capitale belga. Il tema di quest’anno sarà Trains and Tracks, ovvero un omaggio all’invenzione della ferrovia, che ha cambiato il mondo e continua ad avere un ruolo preponderante.

De Nittis, con i suoi due dipinti “Passa un treno” e “Incrocio di treni” si aggiudica un posto nell’esposizione “Tracks to modernity”, ovvero “Via verso la modernità”, ma anche “Binari verso la modernità”, insieme ad altri artisti di fama europea come Monet, Boccioni e De Chirico.

La concessione dei dipinti è stata approvata dalla giunta di Barletta, specificando che i prestiti sono subordinati all’autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza.Inoltre il percorso espositivo prevede la realizzazione di un catalogo composto dalle riproduzioni fotografiche delle opere e dai saggi di alcuni storici dell’arte, tra cui Renato Micco, che ha curato l’ultimo allestimento della Pinacoteca De Nittis di Barletta.