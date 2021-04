«Una serena Pasqua a tutti, mae in condizioni che nulla hanno a che fare con l’umanità e l’igienicità». Lo scrive con un post su Facebook Mario Conca, ex candidato alla presidenza della Regione Puglia, allegando un video

«Dopo gli scandali della struttura sanitaria in Fiera costata circa 20 milioni – aggiunge – sapendo che vi sono tantissime strutture più decorose disseminate e abbandonate sul territorio regionale, è assolutamente intollerabile immaginare di far vivere persone sofferenti sotto una tenda in promiscuità, costringendole a lavarsi con le bottigliette d’acqua, che devono comprarsi se hanno la forza di alzarsi, e a fare i propri bisogni in un bagno chimico. Che schifo! Si vergogni tutta la catena di comando, partendo dal bugiardo seriale Emiliano, passando per l’affabulatore Lopalco e arrivando al sodale direttore generale Delle Donne».