«Guardare quello che sta succedendo nei pressi del castello di Barletta non può e non deve lasciarci indifferenti». Lo scrive la consigliera regionale del Partito Democratico, Debora Ciliento in merito ai lavori di costruzione di un supermercato adiacente al fossato del Castello Svevo di Barletta.

«La nostra provincia – spiega Ciliento – è la terra di Federico II e della sua storia. La sua bellezza, a cui si lega il mondo della cultura, non può lasciare insensibili anche i legittimi interessi privati che non possono non tenere conto dell’impatto che avrebbero su tutto il centro storico. Tutelare il nostro patrimonio ed educare alla bellezza attraverso la cultura sono tasselli importanti. La politica – conclude la consigliera regionale – ha il dovere di guardare alla tutela del patrimonio storico del nostro territorio ed avere il coraggio di trovare soluzioni».