Ancora atti vandalici nella città di Eraclio, questa volta a pochi passi da un’area, quella di Piazza Plebiscito, che solo pochi mesi fa era stata soggetta a manutenzione e riqualificazione grazie all’intervento dell’Ambulatorio Popolare di Barletta. Un trionfo di miglioria “giovane” dunque, ma che ha avuto vita breve a causa dell’inciviltà di alcuni cittadini. Pare che gli artefici siano stati alcuni ragazzini, che a mucchio (già questo, in un’era assillata dal Covid-19, sarebbe un sufficiente motivo di disapprovazione) si sono divertiti ad imbrattare la facciata retrostante al Palazzo dell’Arco Pretorio, spazio che ospita anche la presenza di alcune strutture ricettive. Ad essere bersagliati sia il muro che il pavimento del marciapiede, deturpati da numerosi, oltre che vergognosi, disegni fallici, insieme ad insulti ed espressioni di ignominia nei confronti del sindaco Cannito. Allertata la Bar.S.A., recatasi sul posto sabato mattina, che ha provveduto ad eliminare (sebbene in minima parte sia ancora visibile ma non leggibile) la frase ingiuriosa contro il primo cittadino. Il degrado imperversa ancora in zona, ma non sarà (si auspica) per molto. L’amministratore unico Bar.S.A. Michele Cianci ha infatti assicurato che una volta ricevute le autorizzazioni del caso da parte dei privati, si provvederà coi lavori di pulizia dell’area, per ridarle il lustro e la dignità che merita.

A cura di Carol Serafino