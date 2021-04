Sono partite ieri le attività presso il Centro polifunzionale “L’Angioletto” di via Barberini, aperto a persone con disabilità non gravi, nel pieno rispetto della normativa in vigore per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid – 19. A causa della pandemia il Comune di Barletta e la Horizon Service Società Cooperativa Sociale hanno dovuto rinviare l’avvio delle attività. Il primo gruppo di utenti, da oggi inizia con il periodo di inserimento in struttura, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 con attività di inclusione e conoscenza, con la guida di una équipe multiprofessionale strutturata e competente.

Il periodo di inserimento continuerà per le prossime due settimane fino alla fine del mese di aprile nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, sempre nelle ore pomeridiane. Contestualmente all’avvio delle attività, resta aperto lo sportello informativo e di orientamento rivolto agli utenti disabili interessati e alle loro famiglie, attivato presso la struttura sin dal mese di febbraio nei giorni di lunedì (dalle ore 17:00 alle ore 19:00) e venerdì (dalle ore 10:00 alle ore 12:00). Sono in programma anche due open day, con l’apertura al pubblico della struttura il 6 e il 27 maggio prossimi, finalizzati a far conoscere agli utenti interessati, alle famiglie e alla cittadinanza tutte le attività che verranno svolte nel Centro polifunzionale “Angioletto”, che è accreditato presso la Regione Puglia, e come sono strutturati i servizi offerti.

Sia il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, che il Presidente della Horizon Service Società Cooperativa Sociale, Gennarino Settevendemie, vedono nella partenza del servizio un nuovo importante traguardo non solo per l’utenza che frequenterà il Centro, ma per tutta la città e la comunità di Barletta che da oltre dieci anni attende di vedere operativa la struttura. Per richiedere qualsiasi tipo di informazione è possibile contattare il Centro all’indirizzo mail [email protected], il numero di telefono 347 2265823 e la pagina Facebook di prossima apertura.