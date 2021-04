Da lunedì prossimo «è probabile» che la Puglia torni «in zona arancione, perché effettivamente adesso la curva ha ricominciato a scendere in picchiata». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

«La variante inglese – ha spiegato – scappa di mano in un secondo. Noi in Puglia eravamo in una discesa verticale, sono bastati due giorni di Pasqua per riprendere e quindi azzerare il lavoro di due settimane. Perché la variante è velocissima nel contagio. Siamo in zona rossa per i pranzi e gli incontri di Pasqua». «Capisco perfettamente – ha concludo – che nella tradizione pugliese andare a trovare la mamma è fondamentale però è ancora pericolosissimo».