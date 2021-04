L’Assessorato alle Attività Produttive unitamente al SUAP comunica che è consentito presentare in modalità telematica e semplificata le istanze per l’occupazione di suolo pubblico (dehors) https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/suap/ .

In previsione del miglioramento dei dati epidemiologici che consentiranno alla Regione Puglia di passare nell’auspicata zona gialla, il Comune di Barletta ha già tenuto riunioni dei settori interessati (Traffico, Polizia Locale, SUAP) per organizzare al meglio le condizioni di esercizio all’esterno delle attività dei numerosi operatori costretti alla chiusura in questi mesi difficili.

Dichiara l’assessora alle Attività Produttive, Rosa Tupputi: “Farci trovare pronti e preparati alle nuove disposizioni in tema di misure anti-Covid è sicuramente la priorità di questo momento. Come ho avuto modo di evidenziare nel corso dei diversi incontri con le associazioni di categoria del mondo produttivo, obiettivo condiviso è quello di mettere a punto da subito il piano operativo che consenta una riapertura ed un riavvio immediati di tutte le tipologie di attività. Seppur nel pieno rispetto delle misure di prevenzione che la pandemia ancora in corso ci costringe a rispettare, è necessario ridare ossigeno e nuova speranza alle attività commerciali e agli ambulanti della città che si ritrovano in una condizione di precarietà diventata ormai insostenibile. Siamo al fianco di ognuno di loro e per questo la priorità è ripartire, ma in massima sicurezza”.