Il Portale dell’Ambito Sociale di Barletta è oramai realtà.

Nell’ottica della modernizzazione, il settore comunale Servizi Sociali attiverà questa settimana la nuova piattaforma web che agevola un approccio chiaro e trasparente nell’ampio sistema degli interventi socio-assistenziali previsti per contrastare la povertà, le situazioni di disagio e la tutela dei diritti individuali.

Il servizio è stato presentato oggi a Palazzo di città dell’assessora competente, Maria Anna Salvemini. Hanno partecipato la dirigente Caterina Navach e la psicologa Giovanna Sette, mentre lo specialista Giovanni Marsico ha tecnicamente illustrato, nei dettagli, contenuti e potenziale della novità.

Sul piano percettivo la navigazione online consente, seduta stante, di individuare le ampie sezioni tematiche sui servizi già attivi (minori e famiglia, sostegno a disabili e anziani, misure a contrasto della povertà e degli immigrati) e quelli di prossima realizzazione, e con essi un corredo di atti pubblici, bandi, link ai siti con cui il Comune si interfaccia e collabora, nonché i numeri telefonici del personale.

Il Portale, dunque, informando ad ampio raggio si configura come un modello di agevole e intuitiva consultazione, costantemente aggiornabile, “alleato” del cittadino soprattutto in ragione della natura articolata del settore. Con la piattaforma l’Amministrazione dimostra di non perdere terreno nello scenario dell’attualità tecnologica, caratterizzata da cittadini sempre più connessi che si avvalgono e richiedono soluzioni smart. In questa ottica il Portale presentato definisce i connotati di una nuova relazione/collaborazione con la comunità di riferimento, avvalorando una logica innovativa.

Secondo l’assessora Salvemini “il Portale certifica un progresso qualitativo dei servizi socio-assistenziali offerti dall’Amministrazione comunale nell’ambito del Piano Sociale di Zona. Di più: sintetizza il nostro impegno nel segno dell’informatizzazione che si traduce in procedure più chiare e rapide delle istruttorie per il welfare. Dopo la lusinghiera esperienza dei buoni spesa e in ragione dei nuovi scenari originati dall’emergenza sanitaria, abbiamo voluto misurarci con un obiettivo qualificante, accelerandone la riuscita. Il progetto del Portale, che sarà operativo a breve, semplifica, in nome della trasparenza, il rapporto del cittadino con l’Ente in uno dei settori più delicati ed essenziali. Determinante è stata nel percorso affrontato la cooperazione di tutte le figure professionali protagoniste di questo fondamentale progresso, che riflette la vocazione del governo locale a sostenere le fasce più deboli e in condizioni di marginalità della popolazione”.