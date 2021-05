Basterà collegarsi a un link per partecipare all’XI edizione della rassegna Maggio dei Libri – Barletta, che si svolgerà fino al 31 maggio, nell’ambito dell’omonima campagna nazionale, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e la partecipazione della Conferenza delle Regioni e dell’Anci.

L’Amministrazione comunale, assessorati alla Cultura e Politiche giovanili, con delibera di giunta ha approvato il programma di quest’anno, predisponendo l’attivazione di una pagina Facebook dedicata all’evento su cui saranno effettuate le dirette streaming e pubblicate tutte le informazioni sulle iniziative in programma, per partecipare alle quali basterà collegarsi alla pagina del “Maggio dei libri-Barletta”, https://www.facebook.com/Il-Maggio-dei-Libri-Barletta-103210701925523.

Quest’anno, ricorrendo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il tema istituzionale scelto per la rassegna prende ispirazione dalle celebrazioni del Sommo Poeta ed è dedicata all’”Amor”, attraverso i tre indirizzi tematici che riprendono citazioni e suggestioni dantesche: “Amor ch’a nullo amato amor perdona”, incentrato sull’amore come sentimento totale, irresistibile, che appaga chi lo prova e che diventa ancora più potente se indirizzato verso il prossimo come solidarietà, empatia, comprensione e accettazione. Un tema dedicato all’amore nel senso più classico del termine e alla sua accezione più sociale e di apertura verso l’altro; “Amor che ne la mente mi ragiona”, legato all’intelletto e fonte di curiosità e desiderio di conoscenza; “Amor che move il sole e l’altre stelle”, pensato per abbracciare temi e riflessioni di natura diversa, ampi come la portata del sentimento che le anima.

Nel progetto sono stati coinvolti tutti i soggetti, associazioni, biblioteche, istituti scolastici, librerie, aderenti al Patto locale per la lettura, che hanno presentato proposte coerenti con gli indirizzi tematici nazionali del “Maggio dei libri 2021”.

Di seguito il programma degli eventi

Ø “La magnanimità dei Maestri” – 27 aprile 2021, ore 18:00, evento online – Incontro con lo

scrittore Paolo Di Stefano. In collaborazione con Il Presidio del Libro di Barletta.

Ø “La regola di Santa Croce” – 1 maggio 2021, ore 17:00, diretta Facebook – Incontro con l’autrice Gabriella Genisi. In collaborazione con la Libreria e l’Associazione Culturale La Penna Blu.

Ø “Letters – Storie da guardare” – 10 maggio 2021, evento online. 4 cortometraggi realizzati da Giacomo Giaquinto inerenti alcuni capolavori della letteratura considerati universalmente

imprescindibili. In collaborazione con Mondadori Bookstore Barletta.

Ø “L’essenziale è invisibile agli occhi” – 11 maggio 2021, ore 17:00, evento online. Laboratorio di Caviardage realizzato in collaborazione con Mariantonia Terrone.

Ø “Escape room dantesco” – 12 maggio 2021, ore 17:00, evento online – Gioco a tema La Divina Commedia. In collaborazione con Euro&Promos.

Ø “J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis e la Oxford Dante Society: un racconto inaspettato” – 14 maggio 2021, ore 17:00, evento online – Incontro con Oronzo Cilli. In collaborazione con il Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta.

Ø “C’era una nota in Puglia” – 15 maggio 2021, ore 17:00, diretta Facebook. Presentazione della curatrice Mariella Medea Sivo e di alcuni autori (Alfredo Degiovanni, Fulvio Frezza, Florisa

Sciannamea). In collaborazione con Il Presidio del Libro di Barletta.

Ø “What about a cup of coffee? – Storie di amore famiglia ed amicizia” – 17 maggio 2021, ore 11:00, evento online. Incontro con le autrici Carla Dedola e Cristina De Vita. In collaborazione

con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “N. Garrone” di Barletta.

Ø “Lettura a Barletta: consuntivo e prospettive” – 18 maggio 2021, ore 17:00, diretta Facebook. Incontro con gli autori barlettani. In collaborazione con l’Editrice Rotas.

Ø “Quello che chiamano amore” – 19 maggio 2021, diretta Facebook. Incontro con l’autrice

Lorena Minutilli. In collaborazione con la Libreria e l’Associazione Culturale La Penna Blu.

Ø “Italo Calvino. La città e la rivoluzione dello spazio interiore” – 20 maggio 2021, ore 17:00, evento online. Incontro con l’autore Giuseppe Lagrasta. In collaborazione con il Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta.

Ø “Matù vuole diventare grande” – 21 maggio 2021, ore 18:00, diretta Facebook. Incontro con le autrici Carmen Pinto e Francesco Sguera. In collaborazione con la libreria “I Funamboli”.

Ø “Amor che move il sole e l’altre stelle” – 21 maggio 2021, ore 19:00. Incontro e quiz su Dante. In collaborazione con il Liceo Scientifico “C. Cafiero”, “Radio Cafiero”, Libreria e l’Associazione Culturale La Penna Blu.

Ø “Un libro è per tutti” – 22 maggio 2021, ore 11:00, evento online. Presentazione dell’audio libro visuale vincitore del 2° premio “Scuola digitale”. In collaborazione con l’Istituto di Istruzione

Secondaria Superiore “N. Garrone” di Barletta.

Ø “Mussolini: ultima notte a Dongo” – 24 maggio 2021, ore 17:00, diretta Facebook. Incontro con l’autrice Enza Piccolo. In collaborazione con il Centro Studi “Barletta in rosa” di Barletta.

Ø “Il destino di Loki” – 25 maggio 2021, ore 17:00, diretta Facebook. Incontro con l’autore Vittorio Grimaldi. In collaborazione con l’Editrice Rotas.

Ø “Dante e l’amore: una lettura per immagini nella storia dell’illustrazione” – 26 maggio 2021, ore 17:00, evento online. Incontro sulla storia delle illustrazioni della Divina Commedia a cura di Maria Rosa Borraccino. In collaborazione con Euro&Promos.

Ø “Storie di storie. Le parole del coraggio e della paura” – 27 maggio 2021, ore 17:00, evento

online. Presentazione a cura del prof. Giuseppe Lagrasta e della prof.ssa Vincenza Fiore dell’antologia di racconti scritti dagli studenti del Liceo Classico. In collaborazione con il Liceo

Classico “A. Casardi” di Barletta.

Ø “L’estate dell’incanto” – 28 maggio 2021, ore 10:30, evento online. Incontro con l’autore

Francesco Carofiglio. In collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “N.

Garrone” di Barletta.

Ø “Storia della città di Barletta 2019-2020. Archeologia” – 28 maggio 2021, ore 17:00, diretta

Facebook. Seminario di presentazione dei lavori dei borsisti.

Ø “Storia della città di Barletta 2019-2020. Storia e archivistica” – 29 maggio 2021, ore 17:00, diretta Facebook. Seminario di presentazione dei lavori dei borsisti.

Ø “L’amore in Harry Potter” – 31 maggio 2021, ore 17:00, evento online. In collaborazione con “Emozioni Potteriane” e la Libreria e l’Associazione Culturale La Penna Blu