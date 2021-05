Aggiornata “Scelti per voi”, la guida online per gli utenti della biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta alla conoscenza dei libri più recenti inclusi nel catalogo. Per consultarla è necessario collegarsi al sito www.comune.barletta.bt.it/retecivica/biblioteca/ dove sarà possibile conoscere le ultime acquisizioni con la raffigurazione delle copertine e una breve descrizione dei testi selezionati.

L’edizione corrente di “Scelti per voi” è organica alla XI edizione della rassegna “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, di grande attualità per il mese corrente e alla quale l’Amministrazione comunale ha puntualmente aderito. Gli assessorati alla Cultura e alle Politiche Giovanili, infatti, promuovendo il programma 2021 hanno attivato una pagina Facebook dedicata all’evento su cui saranno effettuate le dirette streaming e pubblicate tutte le informazioni sulle iniziative, per partecipare alle quali basterà collegarsi alla pagina del “Maggio dei libri-Barletta”, https://www.facebook.com/Il-Maggio-dei-Libri-Barletta-103210701925523. Sul sito istituzionale, invece, il programma completo delle attività è su https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi21/210430_maggio_dei_libri_2021.html.

Ricorrendo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il tema prescelto per la rassegna prende ispirazione dalle celebrazioni del Sommo Poeta, con il coinvolgimento di associazioni, biblioteche, istituti scolastici e librerie aderenti al Patto locale per la lettura.

Tornando invece al prestito librario, si ricorda che a causa delle restrizioni anti contagio in vigore negli uffici pubblici il servizio è consentito solo in modalità prenotazione via posta elettronica all’indirizzo [email protected], nella quale l’utente specificherà i volumi desiderati. Sarà così stabilito dal personale il calendario giornaliero degli appuntamenti, da rispettare presentandosi alla data e all’orario indicati esibendo, all’ingresso del Castello, la mail di conferma ricevibile anche sul cellulare.

Informazioni più dettagliate sul sito istituzionale, mentre per assistenza in voce è possibile rivolgersi telefonicamente ai consulenti bibliotecari al numero 0883/578646.