«Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, tenutosi lo scorso 7 maggio, è stato approvato dai consiglieri comunali di maggioranza il regolamento di polizia e sicurezza urbana. Gli ambiti di interesse del nuovo regolamento vanno dall’occupazione di aree e spazi pubblici – appartenenti al Demanio e al patrimonio comunale – all’occupazione del suolo pubblico, all’accessibilità e fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività». Lo scrive il Presidente della Commissione Ambiente Michele Massimo Mazzarisi: «Questo importante regolamento disciplina ex art. 1 “comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità di beni comuni con lo scopo di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente” ed è stato approvato, purtroppo, senza la presenza dell’opposizione, che ha preferito abbandonare l’assise comunale in totale polemica con il Presidente del Consiglio comunale».

«Su questo atto – ha precisato Mazzarisi – la commissione ambiente, da me presieduta, ha ritenuto opportuno produrre un importante emendamento all’art. 69 del regolamento, a tutela degli enti del terzo settore che soprattutto nel fine settimana occupano piazze o vie della nostra città, promuovendo la loro attività di volontariato e promozione sociale».

«Nella bozza di regolamento – ha spiegato – sottoposto alla commissione, all’art. 69, era previsto l’esonero dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico solo per occupazioni inferiori alle due ore. L’emendamento presentato ha previsto, invece, l’estensione dell’esonero del pagamento del canone, per occupazioni di suolo pubblico fino ad un massimo di 8 ore giornaliere, in occasione di manifestazioni/eventi e iniziative svolte da Associazione di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, regolarmente iscritte nel costituendo Registro del Terzo Settore. Con l’accoglimento di questo emendamento viene, dunque, data la possibilità ad associazioni di volontariato e promozione sociale di svolgere pienamente la propria “mission”, durante l’intera giornata e senza un aggravio inutile di costi».

«Questo risultato – ha concluso Mazzarisi – è stato possibile grazie al lavoro sinergico tra tutte le parti coinvolte. Infatti, insieme i membri della commissione ambiente, da me presieduta e composta dai consiglieri comunali Cascella Rosa, Lionetti Salvatore e Losappio Giuseppe, il dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria – Sezione Tributi, Nigro Michelangelo e il Presidente della Consulta Ambiente, Avv. Vaccariello Massimiano hanno fattivamente collaborato. Per questo lavoro di squadra non posso che dire grazie a tutte le parti coinvolte».