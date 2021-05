Proseguono, presso il Cimitero comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e il rifacimento delle guaine di copertura dei lastrici solari dei loculi e degli ossari, nelle sezioni numero 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 37 – 38 – 40, per una superficie totale dell’intervento pari a 4.000 metri quadrati. I lavori, iniziati il 29 marzo scorso, rientrano nel Programma triennale delle opere pubbliche, su un progetto del settore Manutenzioni del Comune di Barletta. Sono eseguiti dalla ditta Imcore di Andria e per essi è stato stimato un quadro economico di 160.000 euro per una durata di 60 giorni.

Intanto, come si evince dalle foto del sopralluogo compiuto questa mattina dal Sindaco cosimo Cannito, insieme all’assessore all’Ambiente Ruggiero Passero e ai consiglieri comunali Adelaide Spinazzola, Riccardo Memeo e Gigi Antonucci,, sono in fase di realizzazione 900 loculi e un blocco di 240 nuovi ossari. Sono inoltre iniziati gli interventi di risanamento conservativo e di messa in sicurezza dei rivestimenti lapidei dei colombari, cui seguiranno le operazioni di imperneazione, ovvero la fissazione degli stessi mediante dei perni.

“Si tratta di opere pubbliche indispensabili e improcrastinabili – hanno detto il sindaco Cannito e l’assessore Passero – che la città aspettava da anni e che ci consentiranno da una parte di non rivivere l’emergenza che abbiamo vissuto e, per fortuna, superato con grande fatica, nel periodo peggiore dell’epidemia da Covid 19 nella nostra città e, dall’altra, di rendere il dovuto decoro al Cimitero comunale e di garantire la necessaria sicurezza ai visitatori”.