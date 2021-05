Giornata di pulizie straordinarie sul lungomare di Barletta per i volontari della sezione locale di Legambiente. Il bilancio della raccolta? Centinaia di bottiglie di birra, lasciate da incivili avventori dalle “chiappe” troppo pesanti e dalla mente poco lucida, fattori che impediscono di trasportare le bottiglie fino agli appositi contenitori. Immagini che ci fanno vergognare per chi ha lasciato le bottiglie e ci fanno apprezzare chi si è prodigato per rendere più pulita la nostra città. Il commento di Legambiente? “And the winner is Peroni – spiegano citando la marca di birra prediletta dai barlettani – abbiamo mica un problema?”. La risposta, purtroppo, è sì. Un problema chiamato inciviltà.

Piccola postilla di chi scrive. Ma si potrà usare la parola “chiappe” in un articolo? Forse. Di certo non si può più tollerare che alcuni sporchino le aree pubbliche che tutti noi usiamo. E vorremmo vedere molto più pulite e rispettate.