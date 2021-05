Si torna al cinema. Il 20 maggio anche la Multisala Paolillo di Barletta riprende la sua attività dopo lo stop forzato dettato dalla pandemia. “Lo storico Politeama è pronto ad accogliere il pubblico di sempre con il massimo rispetto dei protocolli sanitari. È fondamentale ripartire con la professionalità e l’entusiasmo di sempre” afferma la Direttrice della Multisala Titti Dambra.

“La lunga chiusura ha messo a dura prova tutti noi, la passione dei cinefili, il mondo dello spettacolo, le maestranze, gli attori, i registi, le case di produzione, le compagnie teatrali, la nostra quotidianità – evidenzia Titti Dambra – e siamo pronti con rinnovata energia e tenacia a riprendere un percorso più volte interrotto e, senza ombra di dubbio, irto di ostacoli ma inserito in un contesto di progressiva risalita dopo l’inevitabile crisi maturata con il fermo del Covid”.

Del resto, aggiungiamo, il linguaggio cinematografico s’intreccia con la storia della cultura italiana, con la crescita e la consapevolezza della formazione della coscienza civile, delle battaglie sociali. In occasione della cerimonia dei Premi David di Donatello, tenutasi lo scorso 11 maggio, l’attore Pierfrancesco Favino ha lanciato un accorato appello: “Vorrei che si insegnassero il cinema e il teatro nelle scuole italiane. Che gli studenti prendessero in mano una cinepresa, che si insegnassero tecniche teatrali per imparare di nuovo a stare insieme. Non al pomeriggio, però, la mattina nelle ore di lezione”.

Un appello straordinario che Titti Dambra coglie al volo annunciando una serie di iniziative particolari che segneranno il processo di ripartenza. “Fra le tante in cantiere – sottolinea Dambra – mi piace citare Le Notti Bianche del Cinema, una vera e propria festa di mezza estate, un grande appuntamento culturale che animerà le sale italiane con una 48 ore di proiezione non-stop per recuperare il tempo perso, con una programmazione composta da anteprime, incontri, omaggi ed eventi speciali. L’intento è quello di creare un confronto costruttivo con il nostro pubblico. Nel corso della stagione estiva non ci fermeremo. La nostra struttura rimarrà aperta e vedremo se sarà possibile coniugare allo storico Politeama anche un’alternativa all’aperto di un’arena”.

Titti Dambra è un fiume in piena, insieme agli storici collaboratori del cinema, attende con impazienza il 20 maggio per “riaccendere le luci”.

“Al momento il coprifuoco è fissato alle ore 23.00 e di conseguenza gli orari degli spettacoli saranno studiati con accuratezza – precisa – In seguito, potremo progettare diversamente le proiezioni. Tornando ai protocolli, più restrittivi rispetto ai precedenti per garantire la fruizione in totale sicurezza per tutti, ribadisco che non sarà possibile consumare cibi e bevande in sala. Il distanziamento sarà assicurato già dall’emissione dei biglietti. È preferibile l’acquisto on line e il pagamento con carta di credito. Inoltre, sarà vietato sostare nella hall prima della visione del film. I divieti sono fondamentali per il bene comune, per tornare a rivivere la meravigliosa magia della settima arte, per continuare a sognare e ad emozionarci con il cinema. I film in uscita non tradiranno la lunghissima attesa del pubblico”.