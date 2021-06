La voce della zona 167 di Barletta è nelle parole di Giuseppe Di Bari, presidente del comitato di quartiere. I cittadini chiedono legalità e sicurezza. Un incontro utile anche per raccogliere informazioni e sensazioni dei residenti in un quartiere sempre più popoloso, dando vita a un report che sarà inviato all’attenzione delle istituzioni e della chiesa.

Tanti palazzi, altrettanto disagio. E’ quello raccontato da chi vive un quartiere che soprattutto nelle ore serali pecca quanto a sicurezza e tutela di chi ci abita. A partire dai più giovani.

La richiesta a Palazzo di Città è quella di una maggiore attenzione, che corrisponde all’incremento della vigilanza. A corroborare la tesi ci sono anche alcuni filmati: uno, tristemente diventato noto in questi giorni, testimonia l’aggressione ai danni di una giovane in via Falcone e Borsellino, gli altri mostrano come si divertono alcuni giovanissimi della zona. Forzano volutamente le auto per far scattare gli allarmi e una volta che interviene la polizia si danno alla fuga

Paura, incuria, del verde così come dell’anima, e smarrimento. Così gli abitanti della periferia ovest di Barletta consumano le proprie giornate.