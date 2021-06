Sono 44 i casi di Covid-19 registrati nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Un dato che conferma la discesa incontrastata della curva con numeri di contagi molto bassi in tutte le province pugliesi.

Scende il tasso di positività a 1,5% con quasi 3 mila tamponi effettuati, mai così basso dal settembre 2020, cioè dall’inizio della seconda ondata. Cala anche l’incidenza dei casi settimanali per 100 mila abitanti, arrivata a 37, ben al di sotto della soglia d’allerta.

Tornano a respirare tutti gli ospedali pugliesi. Al momento sono 523 i pazienti ricoverati per Covid, di questi 44 sono in terapia intensiva. Scende sensibilmente anche il numero degli attualmente positivi, poco più di 21 mila in tutta la regione, mentre l’unico dato in risalita è quello dei guariti oltre 223 mila dall’inizio della pandemia.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 3.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/ToSkV