Domenica 6 giugno si celebra a Giornata Nazionale dello Sport 2021, manifestazione

che quest’anno assume il significato simbolico di una ripartenza generale. Nell’ambito di tale manifestazione la Lega Navale Italiana sez. di Barletta in via C. Colombo, 1, apre le porte alla cittadinanza offrendo la possibilità di prove gratuite di voga per tutti, a partire dai 10 anni, promuovendo lo sport a tutte le età, quale strumento di benessere psicofisico.

Gli istruttori federali spiegheranno le regole di tale disciplina per poi far scendere “in

campo” con una prova pratica aperta a tutti. L’evento è aperto a bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie per una giornata conviviale, in un luogo adatto a tutti, con disponibilità di servizio bar e spazi ampi per divertirsi.

A partire dalle ore 9:30 adulti o minori accompagnati da genitori, potranno registrarsi

ed accedere all’area interessata alle attività sportive. L’accesso sarà consentito solo

indossando la mascherina di protezione delle vie respiratorie.