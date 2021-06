L’Amministrazione Comunale ha prorogato al 23 giugno 2021 la presentazione delle candidature per la “Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di progetti estivi relativi ad attività educative-ludiche-sportive presso spazi all’aperto” (ad es. centri estivi e/o sportivi, lidi) in favore di minori dai 7 ai 16 anni residenti nel comune di Barletta.

In un’ottica di collaborazione interistituzionale, gli enti del terzo settore potranno candidare progetti in partenariato con gli istituti scolastici del territorio, i quali avranno facoltà di cofinanziarli. La graduatoria dei progetti ammessi sarà a disposizione degli istituti scolastici di Barletta che ne faranno richiesta, per l’utilizzo dei fondi del Ministero della Pubblica Istruzione.