Un altro evento solidale ad opera del Leo Club Barletta ha disseminato la sua forza propulsiva sabato 19 giugno. In collaborazione con il Lions Club Barletta Host, infatti, i giovani volontari hanno consegnato 24 pacchi alimentari alla sezione cittadina della Croce Rossa, in concertazione e grazie al contributo fattivo della Fondazione Internazionale del Lions Club e dei Leo Pugliesi. L’iniziativa è nata nel seno del progetto che porta proprio questo nome, “I Leo Pugliesi contro la fame”, vincitore presso la sede internazionale dell’associazione filantropica e messaggero della volontà di poter rappresentare un supporto concreto ad indigenti e bisognosi. «Siamo orgogliosi di aver preso parte a questa iniziativa – dichiara Anna Dicuonzo, attuale presidente del Leo Club Barletta –, consapevoli del momento storico che viviamo, in cui molte famiglie, investite della crisi economica causata dalla pandemia, hanno difficoltà a procurarsi beni di primissima necessità. Non potevamo non coinvolgere la Croce Rossa nella realizzazione del service, in quanto impegnata quotidianamente a supportare i nostri concittadini in difficoltà. Saranno, infatti, proprio i volontari dell’associazione a distribuire direttamente alle famiglie indigenti i pacchi donati. Una bella collaborazione che contribuisce al meglio alla necessità della nostra comunità». Un’altra buona azione, che ha dispiegato le ali dell’umanità, in un momento storico in cui aiutarsi a vicenda significa proprio dimostrarsi ed essere… umani.

A cura di Carol Serafino