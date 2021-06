Fine lavori mai. E’ il triste cartello che si potrebbe affiggere sulle porte di ingresso dello stadio “Puttilli” chiuso per lavori in corso dall’ormai lontano giugno 2015 e per il quale dopo innumerevoli parole spese non si intravede ancora la reale data di riapertura.

Per chiedere risposte celeri e decisive per il futuro del calcio a Barletta nell’anno del centenario convochiamo una conferenza stampa per giovedì 24 giugno alle ore 20 presso l’ingresso del “Puttilli”. Senza stadio non c’è futuro, serve chiarezza, non c’è più tempo. È gradita la presenza dell’amministrazione comunale.