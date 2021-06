È una ferramenta storica di Barletta quella di Vincenzo Negroponte, e Vincenzo, nel chiuderla, ha deciso di farla continuare a vivere donando tutto il suo contenuto, tutta la sua merce, all’Ambulatorio popolare di Barletta.

Si tratta di una donazione enorme, come potete ben vedere dalle foto allegate.

Una ferramenta bellissima come il suo titolare e tutta la sua famiglia che ringraziamo di cuore.

Tutta questa merce sarà utilizzata per scopi mutualistici e per fare un altro importantissimo passo, quello verso la costituzione di una cooperativa di comunità, strumento fondamentale per la creazione di lavoro e per l’emancipazione della nostra gente, quella delle fasce più deboli della nostra comunità.

P.S.: se qualcuno avesse disponibilità di un locale a piano terra o anche di un capannone per uso industriale o artigianale e volesse metterlo gratuitamente a disposizione per questo progetto può contattare il nostro centralino popolare dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 21:00, ai seguenti numeri telefonici:

– 338 7377937

– 347 6569576

– 349 8239695

– 320 8206839

– 320 8581777

Nessuno resti indietro